"Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе": премьер страны ЕС ответил Зеленскому

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал членство Украины в ЕС. Отвечая на обращение президента Украины Владимира Зеленского к итальянскому парламенту он заявил, что "Италия находится на стороне Украины".

Как сообщает издание Reuters, Зеленский в парламенте сообщил, что Украина уже давно заявляет о своем желании присоединиться к Европейскому Союзу. Драги сказал законодателям, что это был длительный процесс из-за множества реформ, необходимых для полной интеграции с блоком из 27 стран.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия находится на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе", – сказал Драги.

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Ранее Сейм Латвии принял заявление в поддержку присвоения Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС "О присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз".

В документе Сейм Латвийской Республики заявляет, что Украина перед лицом военной агрессии Российской Федерации и широкомасштабного вторжения защищает свое право определять свое будущее и борется за европейские ценности, передает Delfi.

Также в поддержку членства Украины в ЕС и принятие по сокращенной процедуре выступили и польские власти.

Как ранее писал OBOZREVATEL, главы государств и правительств стран ЕС выразили политическое решение о членстве Украины в Союзе. Это можно считать началом процедуры вступления.

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