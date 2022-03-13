"Лед тронулся, процесс пошел": посол ЕС о членстве Украины в Союзе

Главы государств и правительств стран ЕС выразили политическое решение о членстве Украины в Союзе. Это можно считать началом процедуры вступления.

"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел", – написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.

Посол отметил, что члены ЕС и союзники поставляют Украине оружие, но еще больше помощи впереди. Он подчеркнул, что ЕС помогает украинскому народу пережить этот террор. Дипломат добавил, что первый транш новой макрофинансовой помощи ЕС Украине – 300 млн евро – уже поступил в Украину "и это еще не все".

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Ранее Сейм Латвии принял заявление в поддержку присвоения Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС "О присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз".

В документе Сейм Латвийской Республики заявляет, что Украина перед лицом военной агрессии Российской Федерации и широкомасштабного вторжения в защищает свое право определять собственное будущее и борется за европейские ценности, передает Delfi.