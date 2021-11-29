Завтра в правительственном квартале снова хороводы. Так называемые защитники малого бизнеса требуют от власти спасти так называемых самозанятых.

Хотя на самом деле речь идёт о намерении Рады обязать ФОПов пользоваться кассовыми аппаратами. Это нужно, чтобы позакрывать схемы, с помощью которых большой бизнес уходит от налогообложения. И вот эти "ряженые" защитники выходят на улицу и шантажируют власть, шантажируют общество. Они прекрасно знают, что через чёрные дыры единого налогообложения вытекают десятки миллиардов гривен налогов, а это – зарплаты врачей, учителей, пенсии, кислородные станции… пока власть не осмелится позакрывать эти дыры, мы и дальше будем в финансовой заднице.

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Я верю, что монобольшинство не дрогнет из-за публичной истерики кучки клоунов, нанятых жадным теневым бизнесом.