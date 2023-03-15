Испания в 2023 году нарастила импорт российского СПГ – Bloomberg

В течение 2023 года Испания стала самым большим покупателем российского сжиженного природного газа среди стран Евросоюза. Она увеличила импорт СПГ страны-агрессора на 84%.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что данный факт свидетельствует о энергетической зависимости Европы от Москвы, несмотря на все попытки ее сократить.

Издание пишет, что Испания была вынуждена увеличить закупки СПГ из других стран в связи со снижением поставок газа из Алжира. Причиной стали дипломатические напряженности между двумя странами.

Предполагается, что зависимость Испании от российского СПГ привлечет внимание западных политиков, которые выступают против сотрудничества с государством-террористом из-за его вторжения в Украину.

В частности, глава энергетики блока Кадри Симсон уже призвала прекратить поставки СПГ. Она заявила, что европейские компании не должны продлевать долгосрочные контракты.

Тем не менее, согласно данным отслеживания судов, Испания на данный момент является крупнейшим покупателем российского СПГ. Вслед за ней идут Бельгия и Франция.

В то же время, СПГ из страны-агрессора составил порядка 16% от общего импорта топлива в Западную Европу в прошлом месяце. США в это время поставили почти половину от всего объема.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам 2022 года добыча газа в России уже сократилась на 11,8%. Причем в основном за счет "Газпрома", которому пришлось снизить поставки в Европу до исторических минимумов – из-за этого компания уже недополучила десятки миллиардов долларов прибыли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!