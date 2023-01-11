Добыча газа в России обвалилась, "Газпром" недополучил десятки миллиардов долларов прибыли: дальше будет хуже

По итогам 2022 года добыча газа в России сократилась на 11,8%. Причем в основном за счет "Газпрома", которому пришлось снизить поставки в Европу до исторических минимумов – из-за этого компания уже недополучила десятки миллиардов долларов прибыли.

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Более того, ожидается, что в 2023 году российский монополист продолжит сокращать добычу ресурса, сообщают росСМИ. "Добыча "Газпрома" сократилась на 20% год к году. ... Добыча в 2023 году может снизиться еще на 30-40 млрд кубометров даже с учетом роста поставок в Китай", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: потребление газа в самой РФ не сможет перекрыть потери компании. Ведь для этого нужно провести газификацию не подключенных к системе населенных пунктов России – а это, признают в самой стране, "процесс небыстрый".

"По оценкам, в результате коллапса спроса на газ "Газпрома" в Европе в 2022 году свободные производственные мощности компании составили 110-120 млрд кубометров. Это огромные объемы, означающие недополученную прибыль в десятки миллиардов долларов и замороженные инвестиции", – отмечают авторы материала.

Они констатируют: единственным вариантом монетизировать свободные производственные мощности "Газпрома" к 2030 году в настоящее время является экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири-2". Однако удастся ли это сделать, зависит не от самой РФ – "здесь решение зависит в большей степени от Китая, чем от России".

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому диктатору Владимиру Путину все еще не удалось реализовать свой план шантажа Европы с помощью энергетического оружия. Основная причина – теплая погода. Цены на газ в Европе опустились до довоенных уровней, а подземные хранилища заполнены.

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