Российские активы арестуют: деньги разделят между "гражданским обществом в РФ" и Украиной

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который позволит арестовывать связанной с Россией активы. Деньги передадут Украине, а также потратят на развитие "гражданского общества в РФ" и развития демократии в стране-агрессоре.

Как сообщает издание "Ведомости", заседание конгресса транслировали на телеканале C-SPAN. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 8.

Авторы документа предложили конфисковывать активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Активы предлагается продавать, а вырученные деньги направлять на восстановление Украины, военную и гуманитарную помощь стране и содействие украинцам в переселении в другие страны.

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В законопроекте предлагается создать межведомственную группу во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая определила бы конституционные механизмы для осуществления предложенного.

К слову, Блинкен ранее уже заявлял, что США изучают возможности передать Украине арестованные Федеральной резервной системой США около $100 млрд. "Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию. И у нас, как вы знаете, введены блокирующие санкции в отношении ряда различных физических лиц и институтов, фактически замораживающие их собственность в Соединенных Штатах", – сказал он.

Стоит отметить, что для передачи активов РФ Украине необходимо либо же найти механизмы в существующих законах, либо изменить правила. Кроме того, есть еще один более длительный путь: конфисковать активы РФ с помощью судов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США двухпартийная группа сенаторов подготовила законопроект, который введет денежное вознаграждение за помощь найти активы связанных с российской властью предпринимателей. Их имущество будут конфисковать, продавать, а деньги передавать Украине.