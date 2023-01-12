Игры с Лукашенко? Украина просила ЕС не вводить санкции против Беларуси, – журналист

Журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский Союз не вводил жесткие санкции против Беларуси якобы по просьбе самой Украины. По словам журналиста, Киев просил Европу не включать Минск в последние пакеты санкций против России.

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Тем не менее, как свидетельствует сообщение Йозвяка, эта причина была не единственной. "Одной из причин, почему к Беларуси не применяли санкции вместе с Россией в последних пакетах санкций ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", – написал журналист в Twitter.

Как считает нардеп Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), информация Йозвяка может быть как правдивой, так и не соответствовать действительности. "Я не знаю, правда ли это, но если это правда, то это игра с Лукашенко. Понятно, почему она есть. Типа: мы поможем Лукашенко, и тогда они не нападут на нас с севера", – отметил Гончаренко.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Беларусь будет наказана санкциями за военную помощь России. То же будет касаться и Ирана.

Некоторые источники сообщают, что меры в отношении этих стран могут войти в 10-й пакет санкций ЕС против России. Есть вероятность, что его примут до 3 февраля – даты проведения саммита "Украина – ЕС".

При этом первые санкции против Ирана за поставку РФ дронов-камикадзе Shahed 136, которыми РФ регулярно атакует Украину, Совет ЕС утвердил 20 октября. В частности, ЕС заморозил активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов. А в декабре ЕС расширил санкции против Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, также экономические ограничения против Ирана ввела Канада. Причиной стали не только поставки дронов РФ, но и подавление иранским режимом внутренних протестов в стране.

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