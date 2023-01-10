ЕС накажет Беларусь и Иран за военную помощь России

Евросоюз планирует расширить санкции против Беларуси и Ирана. Меры будут ужесточаться в ответ на поддержку этими режимами российской агрессии в Украине.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. По ее словам, такие ограничения являются одним из проявлений поддержки, которую ЕС оказывает Украине.

"Мы и дальше будем давить на Кремль жестким санкционным режимом столько, сколько будет необходимо... И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", – сказала фон дер Ляйен.

Также она упомянула, что ЕС расширит санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Иран. Также Европа будет продолжать поддерживать Украину финансовом, экономическом и гуманитарном отношении.

В декабре ЕС уже расширил санкции против Ирана из-за поставок России дронов. В частности, речь идет о поставках Москве беспилотников Shahed 136, которыми российские оккупанты били по мирным украинским городам и атаковали критическую инфраструктуру государства.

Первые санкции против Ирана за поставку РФ дронов-камикадзе Shahed 136, которыми РФ регулярно атакует Украину, Совет ЕС утвердил 20 октября. В частности, ЕС заморозил активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Канада уже ввела новые экономические ограничения против Ирана за то, что эта страна поставляла России дроны, которыми оккупанты били по мирным украинским городам. Также причиной такого решения стало подавление протестов в стране иранским режимом.

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