Украина не защищала Беларусь от жестких санкций ЕС: что сказали в МИД

В МИД Украины опровергли сообщение корреспондента "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка, что Украина просила ЕС не вносить жесткие санкции против Беларуси в последние пакеты ограничений. В ведомстве отметили, что эта информация "не соответствует действительности".

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"Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности", – рассказал спикер МИД Олег Николенко. Он напомнил: за поддержку России в развязанной ею войне на Беларусь наложены:

персональные санкции – против режима Лукашенко, военного командования страны, пропагандистов, госорганов и компаний белорусского ВПК (в том числе минобороны и комитета госбезопасности), а также 8 компаний;

секторальные санкции – против центробанка страны и 4 других ее банков; введен запрет на поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений; также запрещена деятельность грузовых операторов.

При этом, подчеркнул Николенко, в настоящее время в ЕС идет обсуждение вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. Однако, признал он, по имеющейся информации, "консенсуса внутри Евросоюза пока нет".

Что предшествовало

Около полудня 12 января журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский Союз не вводил жесткие санкции против Беларуси якобы по просьбе самой Украины. "Одной из причин, почему к Беларуси не применяли санкции вместе с Россией в последних пакетах санкций ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", – написал он в Twitter.

В то же время, в Еврокомиссии не стали прямо отвечать на вопрос, просила ли Украина не вводить жестких санкций против Беларуси в рамках последних пакетов ограничений. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано:

внесение в санкционній список юридических или физических лиц из Беларуси зависит от государств-членов "и способа, которым они согласовывают формирование этих пакетов";

"обсуждение, процесс по решению вокруг этих пакетов – кого вносить, каким будет продолжение санкций или пакетов – является конфиденциальным".

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко тем временм заявил, что его страна поддерживает "российских братьев" . В частности, собирая для оккупантов помощь в храмах Беларуской православной церкви.

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