Госстат раскрыл масштаб падения экономики Украины за 2022 год

В Украине официально обнародовали оценку падения экономики за весь 2022 год. Предварительные данные показали снижение ВВП на 29,1% и сокращение конечного потребления на 16,9%. Потребление домохозяйств при этом упало на 26,7%.

Видео дня

Экспорт из Украины сократился на 42,4%, а импорт – на 18,5%. Такие данные опубликовал Госстат 12 апреля.

Больше всего в процентном соотношении за год потеряло строительство – "минус" 67,6%. Наименьшее падение зафиксировано в сфере образования – "минус" 11,4%. Рост по итогам года не зафиксирован ни в одной из составляющих ВВП.

"Такие результаты были ожидаемыми... Имеем немного лучше ожидаемого показателя долларового ВВП. Он в текущих ценах составил 159,1 млрд дол. По сравнению с прошлым годом долларовый ВВП в текущих ценах сократился на 20,7%, или на 41,8 млрд дол. Но благодаря зафиксированному курсу и удержанию относительной валютной стабильности, потери в добавленной стоимости в долларовом эквиваленте меньше, чем они могли быть", – прокомментировал нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз украинской экономики в 2023 году сразу на 2,8 процентных пункта. Еще в январе аналитики ожидали роста ВВП Украины по итогам года на 3,3%, а в апрельском прогнозе показатель снижен уже до 0,5%.

Тем не менее это означает, что ВБ не ожидает падения экономики страны, несмотря на продолжение активных боевых действий. В то же время, снижение ВВП предполагается в прогнозе МВФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!