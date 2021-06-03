Россия потратила миллионы на лоббистов "Северного потока-2": наняли экс-канцлера Германии и дипломатов США

США отменили санкции против оператора "Северного потока-2". Решение, которое поставило под угрозу энергетическую безопасность Украины, разрабатывалось месяцами. За деньги России десятки лоббистов, среди которых бывшие дипломаты Штатов, сотрудники Госдепа, годами продвигали идею, что санкции необходимо снять.

Россия трудоустроила в свою госкомпанию бывшего канцлера Германии, одного из министров иностранных дел страны ЕС. В результате санкции против оператора газопровода сняли.

О том, кому и сколько заплатил Кремль за лоббизм, читайте в материале OBOZREVATEL.

Десятки лоббистов "Северного потока-2", отрабатывая деньги Кремля, ежедневно продвигали в Конгрессе и других органах власти США идею, что санкции против "Северного потока-2" – ошибка. На это Россия потратила миллионы долларов. Такое влияние оказывалось законно – лоббизм у американцев легализован, единственное условие – нужно зарегистрироваться и честно заявить, кто твой клиент и чего добиваешься.

Видео дня

Все лоббисты попадают в специальный реестр. К примеру, вопрос, который касается "позиции США в отношении "Северного потока-2", включая потенциальные финансовые санкции" для своего клиента Roberti Global (работали в интересах "Северного потока-2") продвигает конгрессмен Джон Суини. Запись о его лоббистской деятельность в пользу России есть в реестре.

Отстаивает интересы "Северного потока-2" замдиректора по персоналу Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Уоррен Трион. Всего только среди зарегистрированных лоббистов России – десятки фамилий. Они получают миллионы долларов и единственная их задача – изменить позицию США в пользу газопровода. И, видимо, у них это получается.

Свои лоббисты есть и у Украины. Вот только разница в бюджетах огромная. По приблизительным подсчетам OBOZREVATEL, только в 2020-м компании, связанные с газопроводом, потратили на лоббизм в США до 5 млн долларов. И это только официальные цифры, без учета денег, которые россияне потратили на пропаганду в США (например, по средствам "ручного" телеканала RT). Кроме того, не учитываются и суммы, которые ранее получали крупные американские компании для лоббизма.

Какие компании в США работают на интересы России:

BGR Government Affairs (получат деньги непосредственно от Nord Stream 2 AG, с которого сняли санкции);

Roberti Global (получат деньги непосредственно от Nord Stream 2 AG, с которого сняли санкции);

McLarty Associates (получают деньги от европейских партнеров "Северного потока-2").

На днях в одном из своих интервью бывшая советница главы "Нафтогаза" Лана Зеркаль, которая в том числе отстаивала позицию Украины относительно "Северного потока-2" среди международных партнеров, заявила, что среди ее противников были очень сильные лоббисты. В том числе бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Сам дипломат эти обвинения опроверг, хоть и работает сейчас в компании BGR Government Affairs. Он чуть ли не лучше всех в США понимает, как обстоят дела в Украине, какая позиция Госдепа относительно "Северного потока-2", на какие шаги готовы пойти американские власти.

Отстаивает интересы США целый пул бывших сотрудников Госдепа. К примеру, управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт (бывший помощник госсекретаря, посол США в Германии) является одним из главных лоббистов "Северного потока-2". Он же, согласно раскрытым данным, делал относительно небольшие взносы в президентскую кампанию Джо Байдена.

А в BGR Government Affairs также работают:

Бывший глава аппарата Сената и Палаты представителей Лестер Мансон;

экс-сотрудник комитета по иностранным делам Палаты представителей Уокер Робертс ;

экс-сотрудник Госдепа Майя Сейден.

Россия, несмотря на огромные запасы природных ресурсов, уступает практически всем странам ЕС по уровню жизни. Низкие зарплаты и пенсии не мешают стране-агрессору платить миллионные оклады в госкомпаниях и привлекать в набсоветы бывших лидеров Германии, Австрии, платить за лоббизм уволившимся сотрудникам Госдепа США.

К примеру, несколько лет назад СМИ облетела новость о том, что президент РФ Владимир Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Теперь же европейский политик – член совета директоров "Роснефти".

А бывший канцлер Германии, предшественник Ангелы Меркель Герхард Шредер – независимый директор того же совета директоров "Роснефти". И оба они, разумеется, ярые сторонники "Северного потока-2" и отстаивают энергетические интересы РФ.

В результате снятия санкций Россия и Германия получат сверхприбыль после запуска газопровода. США наладили отношения с Германией и пошли на уступки Кремлю. Проиграла от сделки Украина. По разным оценкам, полноценный запуск "Северного потока-2" приведет к 2,5-3 млрд долларов убытков в год.