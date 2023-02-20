Глава МВФ встретилась с Зеленским и Шмыгалем: Украина ждет программу на $15 млрд. Фото, видео

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 20 февраля в Киеве встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Украина рассчитывает на новую многолетнюю программу Фонда объемом свыше 15 млрд долларов, состоящую из двух частей.

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Визит Георгиевой в Киев показал, что Украина находится в фокусе внимания МВФ, говорится в сообщении Зеленского в Facebook. Также глава государства опубликовал видео (посмотреть ролик можно ниже на этой странице).

"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться... Спасибо за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания", – отметил Зеленский.

Также встречу с Георгиевой и командой МВФ провел премьер-министр Денис Шмыгаль и представители правительства. На этой встрече обсуждались механизмы финансовой поддержки Украины, которая страдает от существенного дефицита бюджета на фоне полномасштабной войны.

"Мы добились успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализовали выполнение всех структурных маяков. Так что рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более 15 млрд долларов. Планируется, что программа с МВФ состоит из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению", – рассказал Шмыгаль.

В начале встречи с Зеленским Георгиева также отметила, что надеется на визит в Харьков. Таким образом, глава МВФ выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам председателя Комитета по бюджету ВР Роксолані Пидласы, только в 2023 году Украина может получить от МВФ $5 млрд. При этом вероятность успешного утверждения программы Пидласа оценила в 90%.

Ранее Украина выполнила все пять "домашних заданий" от МВФ. В этот список входили:

составление плана по погашению бюджетных долгов в 2023-м и в последующие годы (Минфин, правительство);

утверждение концепции проверки банков и подходов к их стресс-тестированию (НБУ);

разработка плана реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся (Минсоцполитики);

отмена 2% "упрощенки" и возобновление налоговых проверок и штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (правительство и Верховная Рада);

утверждение нового наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" (Кабинет министров).

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