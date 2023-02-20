Вероятность 90%: Украина скоро получит деньги от МВФ, "слуга народа" назвала сумму

Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) до 5 млрд долларов в 2023 году, выплаты могут начаться с весны. Речь идет о новой программе финансирования, которая поможет стране покрыть существенный дефицит бюджета, который возник на фоне войны. Вероятность получения Украиной такой программы оценивается в 90%.

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Об этом заявила председатель Комитета по бюджету ВР Роксолана Пидласа в эфире всеукраинского телемарафона. При этом депутат от "Слуги народа" подчеркнула: сумма не окончательная, точный размер помощи на данный момент не известен никому.

По ее словам, программа финансирования от МВФ может стартовать уже до конца весны 2023 года. "Наша общая потребность составляет 10 млрд долларов в 2023 году... Я не готова сейчас назвать конкретную сумму, в том числе потому, что ее должен назвать в первую очередь МВФ, но я думаю, что до половины этих средств поступит от МВФ", – отметила Пидласа.

Она подчеркнула, что кроме МВФ, крупными донорами для госбюджета Украины в 2023 году являются также Европейский Союз и США. Предварительно, распределение помощи выглядит так:

18 млрд от ЕС в рамках макрофинансовой помощи;

10 млрд долларов от США в виде грантовой помощи: "Это безвозвратная помощь, то есть мы не будем платить ни проценты по ней, ни отдавать эти средства США", – подчеркнула депутат;

около 5 млрд долларов от МВФ.

В целом, по оценкам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украине в 2023 году может понадобиться поддержка на 40-48 млрд долларов. ЕС, МВФ и США, согласно расчетам Пидласой, могут выделить около 33 млрд долларов. То есть часть дефицита все равно останется не покрытой.

"Остальные средства будут как внутренними заимствованиями, так и внешними – от разных доноров. В 2022 году крупными донорами бюджета были Германия, Британия, Канада, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Правительство будет работать над тем, чтобы они остались", – отметила Пидласа.

По словам Георгиевой, МВФ готовится объявить о новой программе финансирования Украины уже через несколько недель. По состоянию на 20 февраля в Польше продолжается работа миссии Фонда, которая оценивает выполнение Украиной т.н. структурных маячков. Кроме того, 20 фераля сама Георгиева посетила Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина выполнила все пять "домашних заданий" от МВФ. В этот список входили:

составление плана по погашению бюджетных долгов в 2023-м и в последующие годы (Минфин, правительство);

утверждение концепции проверки банков и подходов к их стресс-тестированию (НБУ);

разработка плана реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся (Минсоцполитики);

отмена 2% "упрощенки" и возобновление налоговых проверок и штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (правительство и Верховная Рада);

утверждение нового наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" (Кабинет министров).

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