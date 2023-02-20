"ФОПам" отменяют льготный налог и возвращают некоторые штрафы: в комитете Рады приняли решение

В Украине планируют отменить отменить льготную ставку для "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) третьей группы в размере 2% с дохода. Нормальную ставку в 5% вернут с 1 июля 2023 года. Кроме того, возобновится наложение штрафов за нарушения с выдачей чеков (использованием РРО).

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Соответствующий законопроект № 8401 уже поддержал комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики, сообщил глава этого комитета Даниил Гетманцев. Документ рассмотрят в сессонном зале парламента до 26 февраля, уточнил замглавы комитета Ярослав Железняк.

Принятие законопроекта является одним из маячков Международного валютного фонда (МВФ). Помимо отмены 2% налога для "ФОПов", законопроект предусматривает:

отмену льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы "ФОП";

возвращение штрафов за нарушение использования РРО;

возобновление документальных проверок.

Как объясняел ранее Гетманцев, введение льготной ставки в 2% для "ФОПов" принималось в начале полномасштабного вторжения России, когда предполагалось, что война будет непродолжительной. Теперь пониженная ставка уже сыграла роль, и ее пора отменять, так как бюджет страны остро нуждается в поступлениях.

Идею поддерживаетс и МВФ. Логика Фонда проста: доходы нужно увеличивать, а расходы – сокращать. Льготная ставка дорого обходится экономике, следовательно, от нее нужно отказываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гетманцев предупредил украинцев, что ожидать отмены налогов, ЕСВ и реализации "других блестящих, но абсолютно бессмысленных идей" не стоит. Вместо этого власти страны хотят сконцентрироваться на установлении налоговых ставок на самом минимальном уровне в ЕС – однако в пределах принятых директив Евросоюза.

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