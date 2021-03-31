Глава Минфина признал, что Украине некомфортно без денег МВФ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине некомфортно без кредитов Международного валютного фонда.

"Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами", – сообщил Марченко в интервью liga.net.

По его словам, новые кредиты от Фонда предусмотрены бюджетом. У страны нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ – базовый сценарий.

"Инвесторы также спрашивают у нас как Министерства финансов: что у вас с МВФ. Что нам отвечать на это?" – заявил Марченко.

Министр также добавил, что есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы. МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждый отстаивает свою позицию.