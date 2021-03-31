Глава Мінфіну визнав, що Україні некомфортно без грошей МВФ
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні некомфортно без кредитів Міжнародного валютного фонду.
"Нам уже некомфортно. І так було ще минулого року. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося погодити параметри бюджету-2021 та отримати макрофін від ЄС. Для цього у листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами", – повідомив Марченко в інтерв’ю liga.net.
За його словами, нові кредити від Фонду передбачені бюджетом. У країни немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ – базовий сценарій.
"Інвестори також запитують у нас як Міністерства фінансів: що у вас з МВФ? Що нам відповідати на це?" – заявив Марченко.
Міністр також додав, що є дискусії стосовно бюджетного балансу на 2022-23 роки. МВФ бачить необхідність зниження дефіциту до 3,5% ВВП.
Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2021 році 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні без готових домовленостей, проте самі переговори будуть тривати і співпраця продовжиться. Сторони активно обговорюють умови кредитного траншу, водночас кожен обстоює свою позицію.
МВФ за підсумками переговорів з Україною констатував наявність низки невирішених питань. Тепер МВФ очікує від української сторони пропозицій для продовження переговорів.
Також представники Міжнародного валютного фонду надали Нацбанку України свої рекомендації щодо посилення інституційної спроможності та управління.