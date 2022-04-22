Германия не готова отказаться от газа из России: Шольц боится "драматического кризиса"

Германия не готова к отказу от российского газа. Такое решение в стране объясняют опасениями "драматического экономического кризиса", а также тем, что ФРГ нужны деньги на восстановление Украины после войны.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Spiegel. Он отметил, что Германия "не может позволить себе" ввести эмбарго на импорт газа из России.

"Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", – сказал Шольц.

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Более того, Шольц не считает, что энергетическое эмбарго сможет "положить конец действиям России" в Украине. Хотя Россия получает 40% доходов именно от продажи энергоресурсов, ЕС ежедневно отдает Кремлю около 1 млрд евро. На эти деньги путинский режим финансирует войну в Украине.

В то же время, по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, страна будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей. В частности, до конца 2022 года Берлин намерен полностью прекратить импортировать российскую нефть.

А по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия активнее всех стран ЕС создает препятствия для ужесточения санкций против России за агрессивную войну в Украине. Такая позиция связана с тем, что немецкие власти больше пекутся о деньгах, чем о репутации, считает Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз во время специального саммита 30-31 мая обсудит эмбарго на поставки газа из России. Так как количество противников такого шага остается большим, в качестве альтернативы эмбарго предлагается коллективно навязать России дисконт на ее газ.

Некоторые страны ЕС хотят отказаться от российской нефти вне зависимости от того, будет ли введено общеевропейское эмбарго. Такое решение уже приняла Австрия и рассматривает Польша.