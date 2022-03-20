Германия хочет заменить газ из России катарским: договорились о долгосрочном партнерстве

Германия подпишет долгосрочный договор о поставках СПГ из Катара, чтоб снизить зависимость от России. Помимо поставок сжиженного газа, ФРГ договорилась о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

Страны достигли договоренностей в ходе визита министра экономики Германии Роберта Хабека, пишет Reuters. Немецкая делегация в Катаре обсудила пути увеличения добычи и производства сжиженного газа.

Представитель министерства экономики Германии в Берлине подтвердил, что сделка была заключена. "Компании, которые прибыли в Катар вместе с [Хабеком], теперь вступят в переговоры по контракту с катарской стороной", – сказал он.

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Пока что Россия является крупнейшим поставщиком газа в Германию. После нападения РФ на Украину ФРГ отказалась полностью запретить импорт газа из РФ, но выступила с рядом инициатив, направленных на снижение энергетической зависимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии заверили, что начали подготовку к отказу от российского газа. Для снижения газовой зависимости от РФ Германия, в частности, запланировала строительство новых LNG-терминалов (для приема сжиженного газа из США и Катара).

При этом некоторые страны Европы, которые тоже зависимы от российского газа, приняли решение отказаться от его закупок. В частности, Болгария не будет продлевать контракт с "Газпромом". Десятилетнее соглашение страны с газовым монополистом из РФ истекает в декабре 2022 года. Ранее аналогичное решение приняла Польша

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