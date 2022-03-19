Болгария вслед за Польшей решила отказаться от контракта с "Газпромом"

Болгария не будет продлевать контракт с "Газпромом" на поставки российского газа. Десятилетнее соглашение страны с газовым монополистом из РФ истекает в декабре 2022 года. Ранее аналогичное решение приняла Польша.

Об этом заявил болгарский вице-премьер Ассен Василев, пишет Bloomberg. "В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может", – сказал Василев.

Пока что Болгария получает почти весь импортный газ именно из России. В течение многих лет страна откладывала проекты по диверсификации источников.

По словам Василева, теперь работа над проектами и переговоры с партнерами будут активизироваться. В частности, Болгария планирует расширить трубопроводную связь с соседней Грецией и договориться с Турцией об использовании существующей инфраструктуры для поставок сжиженного газа, а также нарастить импорт топлива из Азербайджана.

Видео дня

Василев рассчитывает, что к концу лета заработает совместный механизм ЕС по поставкам. Это позволит договориться о более выгодных ценах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша планирует полностью отказаться от российского газа с 1 января 2023 года. Действующий контракт на импорт газа из РФ прекращает действие 31 декабря 2022 года. Следующие соглашения заключаться не будут.

Европейская комиссия также изложила план замены почти двух третей импорта российского газа в 2022 году. Также ЕС стремится к 2027 году отказаться от зависимости от всех ископаемых видов топлива из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!