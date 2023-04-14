Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро помощи: Шмыгаль сказал, на что их потратят

Франция готова предоставить Украине финансовую помощь на 2 млрд евро. Предполагается, что они будут использованы в т.ч. для восстановления страны от войны.

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Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил: средства будут предоставлены Украине в рамках долгосрочной программы.

"Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление", – говорится в сообщении.

Ранее украинский премьер сообщил, что благодаря программе Международного валютного фонда (МВФ), Украина получит не только более 15 млрд долларов от самого фонда, но и доступ к рекордным 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. При этом только в 2023 году страна нуждается в 14 млрд долларов для быстрого восстановления.

"Мы не только успешно прошли сложный финансовый год, но и имеем теперь обширную программу на следующие четыре года в объеме 15,6 млрд долларов. ...Благодаря МВФ и странам G7 Украина получит доступ к 115 млрд долларов долгосрочной поддержки", – сказал премьер.

Дело в том, что сотрудничество с МВФ традиционно учитывают все другие международные инвесторы. Страна, которая находится в долгосрочной программе Фонда, считается более надежным заемщиком, а потому объемы предлагаемой помощи (в том числе льготных кредитов) ощутимо растут. Кроме того, открывается доступ к займам на открытых финансовых рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, по новой же программе сотрудничества с МВФ Украина до конца 2023 года получит около 4,5 млрд долларов. 2,7 миллиарда из них Фонд уже предоставил. По мнению экономистов, эта поддержка позволит снизить темпы инфляции, что вместе с ростом зарплат в стране приведет к восстановлению реальных доходов украинцев.

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