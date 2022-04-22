Финляндия начала отказываться от российской электроэнергии

Финляндия сократит импорт российской электронергии на 30%. Произойдет это уже 24 апреля. Причиной такого решения в национальном операторе по передаче электроэнергии Fingrid назвали "оценку рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке".

Об этом говорится в сообщении компании. Там подчеркнули: в результате ограничения пропускной способности в трансграничных соединениях с Россией импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт.

"Fingrid решила ограничить пропускную способность линий из-за изменившейся международной обстановки. Решение основано на оценке рисков для энергосистемы Финляндии", – сообщили в компании.

При этом там подчеркнули: экспортная мощность из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне. Он составляет 320 МВт.

Видео дня

Ранее же в Fingrid сообщали, что полностью отказаться от российской электроэнергии Финляндия в текущее время не может. Однако страна надеется это сделать уже к 2023–2024 годам. В этом ей должны помочь:

запуск нового атомного энергоблока;

возобновляемые источники энергии.

В свою очередь, Нидерланды планируют прекратить использование российских угля, нефти и газа уже до конца 2022 года. Вместо этого страна намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других государств.

При этом в рамках усилий по прекращению зависимости от России правительство Нидерландов приняло решение о выплате компенсации компаниям, которые займутся заполнением ключевого газохранилища страны (и одного из самых больших в Европе). Размер компенсации составит около 623 млн евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европейский Союз во время специального саммита 30-31 мая обсудит эмбарго на поставки газа из России. Так как количество противников такого шага остается большим, в качестве альтернативы эмбарго предлагается коллективно навязать России дисконт на ее газ.