Нидерланды планируют отказаться от российского газа уже в 2022 году

Нидерланды планируют прекратить использование российских угля, нефти и газа уже до конца 2022 года. Вместо этого страна намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других государств.

Об этом сообщил министр по климату и энергетической политике Нидерландов Роб Йеттен, сообщает Reuters. "Нидерланды смогут полностью заменить российскую долю своего газа к концу года", – отметил он.

При этом Йеттен подчеркнул, что в рамках "усилий по прекращению зависимости от России" правительство приняло решение о выплате компенсации компаниям, которые займутся заполнением ключевого газохранилища страны (и одного из самых больших в Европе). Размер компенсации составит около 623 млн евро.

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В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что Россия больше не рассматривается в качестве основного партнера в дальнейших закупках газа для стран ЕС. "Нет приоритета для переговоров с Россией. Скорее, наоборот. Мы стараемся, насколько возможно, удаляться от российского ископаемого топлива", – заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

При этом Макфи подчеркнул: готовящийся к публикации в конце мая план Европейской Комиссии по сокращению зависимости от российских энергоресурсов уже частично воплощается. И хотя участие в соответствующей рабочей группе является добровольным, "на первом заседании присутствовали представители всех стран ЕС".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европейский Союз во время специального саммита 30-31 мая обсудит эмбарго на поставки газа из России. Так как количество противников такого шага остается большим, в качестве альтернативы эмбарго предлагается коллективно навязать России дисконт на ее газ.