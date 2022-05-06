Европарламент потребовал от России срочно вернуть украденные самолеты

Европейский парламент призвал Россию вернуть украденные самолеты. Депутаты Европарламента также призывают Евросоюз ужесточить санкции в отношении страны-террориста.

Евродепутаты обеспокоены серьезным воздействием войны в Украине на авиационный сектор и тем, что РФ, нарушив правила международной гражданской авиации, вынудила самолеты, арендованные у иностранных компаний, пройти перерегистрацию в российском реестре воздушных судов, сообщается на сайте Европарламента.

"Такое воровство недопустимо", – заявили депутаты Европарламента. Они потребовали немедленно вернуть самолеты их законным владельцам.

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В резолюции также содержится призыв к ЕС еще больше ужесточить санкции в отношении российского морского сектора и отказать в допуске судов, которые пришвартовались в РФ на пути в ЕС. Кроме того, всем судам, которые хотят останавливаться в портах ЕС, следует запретить заправляться в портах России, отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что американская Air Lease спишет 27 самолетов, оставшихся в России после введения против нее санкций. Их общая стоимость оценивается в около $802 млн. В компании признали, что вряд ли вернут самолеты, которые РФ оставила у себя.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: Air Lease рассматривает возможность выдвижения страховых претензий "для возмещения ущерба".

"Air Lease Corp спишет стоимость своих 27 самолетов, которые остались в России. Ожидается, что это приведет к иску на около $802 млн. Вероятность же того, что компания вернет эти самолеты, мала", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, из-за нехватки запчастей в России уже в ближайшее время остановятся полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Эти воздушные судна РФ производит самостоятельно, однако из-за санкций авиакомпании столкнулись с нехваткой деталей. Как заявил генеральный директор авиакомпании "ИрАэро" Юрий Лапин, перевозчики не могут обеспечить ремонт российско-французских двигателей SaM146.