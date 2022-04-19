Российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 скоро не смогут подняться в воздух

Из-за нехватки запчастей в России уже в ближайшее время остановятся полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Эти воздушные судна РФ производит самостоятельно, однако из-за санкций авиакомпании столкнулись с нехваткой деталей.

Как заявил генеральный директор авиакомпании "ИрАэро" Юрий Лапин, перевозчики не могут обеспечить ремонт российско-французских двигателей SaM146. Именно этими двигателями оснащены самолеты Sukhoi Superjet 10, пишет РБК.

Информацию анонимно подтвердили еще три авиаперевозчика, летающие на Superjet, пишет издание. Эти компании, как и "ИрАэро", сообщили о проблемах с обслуживанием двигателей.

В одной из авиакомпании подчеркнули: если техподдержка моторов не улучшится, его авиакомпании придется полностью прекратить перевозку пассажиров на Sukhoi Superjet 100 уже осенью 2022 года. Дело в том, что санкции запрещают иностранным производителям обслуживать российские самолеты.

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Чтобы "обойти" это ограничения в РФ уже разрешили лицензировать самолеты и без должного техобслуживания. Однако фактически такой шаг никак не повышает безопасность полетов.

Superjet построили в результате сотрудничества конструкторов "более чем из 20 мировых лидеров авиастроения", говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации России. Двигатели SaM146 для Superjet производит компания PowerJet – совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и российской "ОДК-Сатурн". Причем одни части мотора производятся и ремонтируются во Франции, другие – в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз уже внес в черный список EU Air Safety List 21 российскую авиакомпанию. Им запрещаются полеты в пределах Евросоюза, поскольку авиакомпании не соответствуют международным стандартам безопасности.

Кремль разрешил эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности, заявила еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян. Она также подчеркнула, что решение Еврокомиссии вызвано не санкциями в отношении России как страны-агрессора, а именно нарушением правил безопасности.