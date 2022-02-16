Европарламент поддержал предоставление Украине 1,2 млрд евро: выплаты могут начаться в марте

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Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи. Речь идет о сумме в 1,2 миллиарда евро.

Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте ЕП. Предложение Еврокомиссии поддержали 598 евродепутатов, против выступили 55.

Теперь решение должно утвердить Совет Европейского Союза.

Кредит будет выдан двумя частями – по 600 миллионов евро.

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Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк предполагает, что транш может поступить уже в начале марта.

Еврокомиссия предложила выделить Украине чрезвычайный пакет финансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро в январе. Средства намерены предоставить на фоне эскалации со стороны России возле украинских границ.

Кроме того, в ЕК пообещали удвоить количество украинских грантов на развитие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция предоставит Украине программное финансирование на 1,2 миллиарда евро – 200 млн кредита и 1 млрд финансовых гарантий.