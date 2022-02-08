Франция предоставит Украине €1,2 млрд программного финансирования: что это значит и куда пойдут деньги

Украина получит от Франции 1,2 млрд евро программного финансирования на проекты развития. Речь идет о 200 миллионах евро кредита от Министерства экономики и финансов Франции, а также еще об 1 млрд финансовых гарантий.

Подразумевается, что под эти гарантии Украина сможет взять кредиты в банках Франции на льготных условиях. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, сообщили на сайте ОП.

Отмечается, что о новой программе финансового сотрудничества двух стран во вторник, 8 февраля, объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Дополнительные средства Украина должна потратить на конкретные проекты развития, которые будут согласованы с французской стороной.

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Шурма добавил, что для реализации этой материальной помощи наша страна будет привлекать французских поставщиков и подрядчиков.

По результатам встречи Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским также были подписаны документы насчет поставок в Украину электровозов компании Alstom и пожарно-спасательной техники, а также по строительству патрульных катеров для ГСЧС. Подробнее об этих и других подписанных сегодня документах читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон 8 февраля прибыл в Киев с рабочим визитом, чтобы обсудить с Зеленским политический кризис и эскалацию на украинско-российской границе. Про главные итоги этой встречи читайте в материале.