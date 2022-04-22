Россия хочет повторить в Украине голодомор, – уполномоченная ВР по правам человека

Россия хочет не только в повторить голодомор Украине, но и вызвать голод во всем мире. Для этого она вывозит зерно с территорий временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей, что является нарушением ст. 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Об этом у себя в Facebook рассказала сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила: о вывозе сообщают жители временно оккупированного Крыма.

"Жители Крыма сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно". Все они принадлежат "северо-кавказской железной дороге".

Поезда направляются к железнодорожным станциям, граничащим с Херсонской областью. Крым своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве не имеет", – подчеркнула Денисова.

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По ее словам, это свидетельствует о намерении россиян вывезти из Украины ее зерно. Подтверждением этому служит тот факт, что "несколько недель назад рашисты уже похитили зерно из Бердянского порта".

Более, подчеркнула Денисова, россияне вывозят из Украины и другие продукты. В частности, "жители Крыма фиксируют продажу на полуострове овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсонской области".

В свою очередь, президент украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Россия начала "рублевую оккупацию" Херсонской и Запорожской областей. По его словам, таким образом, "оккупанты пытаются оторвать от Украины эти области – по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Ответом на попытку "рублевой оккупации" должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Ибо они – часть оккупационной машины", – подчеркнул президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".