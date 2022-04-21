ЕС ввел санкции против беглого олигарха Сергея Курченко

Евросоюз внес в свой санкционный список беглого украинского олигарха Сергея Курченко и российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого еще называют "поваром" Путина. В ЕС признали, что своими действиями они "подрывали или создавали угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", а также "извлекали из этого выгоду".

Об этом говорится в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что:

Курченко "помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя в качестве субподрядчика";

Пригожин "несет ответственность за активные действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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