ЕС может ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе: будет ли он включать ограничения на нефть

Шестой пакет санкций Европейского Союза в отношении России, вероятно, будет введен уже на следующей неделе. Судя по тому, что ранее прокомментировали в Еврокомиссии, ограничения коснутся банковского сектора страны-террориста. Одной из главных тем дискуссий в блоке было введение эмбарго на импорт российской нефти, но будет ли утвержден запрет – пока не известно.

О сроках введения пакета санкций написал в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк. Отвечая на вопрос в комментариях к посту о том, будет ли включать набор мер запрет на нефть, Джозвяк указал: "Все еще ведется работа, но похоже, что будет значительный период поэтапного отказа и некоторые лазейки, если это произойдет".

В ответ на это комментаторы выразили разочарованность:

"Так же неэффективно, как и опасались :( Спасибо", – написал Janek Lasocki;

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"Германия и Венгрия блокируют", – прокомментировал пользователь с ником OverlordTarian;

"Если не будет полной блокады российской нефти и газа и блокады SWIFT всех банков России, а также других стран, которые помогают им избежать санкций (банки в Центральной Азии, ОАЭ и Турции, разрешающие гражданам РФ открывать банковские счета) – шестой пакет будет стоить дерьмо, как и предыдущий", – написал пользователь CarelessBoxer7517.

Ряд стран, в частности, Германия, Венгрия и Австрия выступают против принятия нефтяного эмбарго, которое нанесет колоссального урона России. Тем не менее, Польша, страны Балтии, Португалия и Италия сообщили, что поддержат такую меру. Детальнее о позиции всех государств-членов ЕС – читайте в материале.

Ранее сообщалось, что Евросоюз имеет возможность отказаться от российских газа и нефти менее чем за год. Однако при этом придется заплатить достаточно высокую цену и перейти на нормированное потребление энергии. Для России потеря экспорта энергоресурсов в ЕС приведет к потери как минимум 40% бюджетных поступлений.

Об этом пишет профильное издание kosatka.media со ссылкой на исследование RePlanet. Справедливое распределение энергоресурсов может защитить ту часть европейского населения, которое не может платить за газ высокую цену. Этот муханизм "может быть частично профинансирован за счет налога на непредсказуемую прибыль в размере 200 млрд евро для энергетических компаний, получающих ненормальную прибыль из-за высоких цен".OBOZREVATEL сообщал, что Франция не нуждается в поставках российского газа. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении страны-террориста.