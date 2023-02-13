Несколько стран Евросоюза блокируют санкции против "Росатома" – Bloomberg

Европейский Союз (ЕС) вряд ли примет решение о введении санкций против российской госкомпании "Росатом", несмотря на призывы правительства Украины. Сразу несколько стран блока выступили против этого решения.

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Об этом говорится в материале Bloomberg. При этом агентство не называет государства, выступившие против мер в отношении "Росатома". Однако ЕС намерена предложить новые санкции против российской техники и транспортных средств.

Как отмечается, новые ограничения будут включать запреты на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, обнаруженных в российском оружии, которое агрессор использует во время войны в Украине.

Европейская комиссия (ЕК) также планирует предложить экспортные меры, направленные на тяжелые транспортные средства, включая грузовики и машины, обычно используемые в лесном и сельскохозяйственном секторах РФ. Кроме того, возможны ограничения на импорт российской резины и асфальта.

Более того, Еврокомиссия рассматривает возможность предложить санкции против других банков. Однако некоторые страны-члены евроблока выступают против этого шага.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский призвал лидеров ЕС ввести санкции против "Росатома". Он заявил, что компания ответственна за захват Запорожской АЭС (ЗАЭС), захват работников в заложники и депортацию детей в Россию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, вел в действие решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) о применении санкций против 200 лиц, связанных с Россией. Под ограничения, в частности, попал советник Владимира Путина Юрий Ушаков и ряд чиновников российских госпредприятий.

Об этом говорится в Указе президента Украины №75/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Он доступен на сайте Офиса президента.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский в очередной раз лично обратился к президенту Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Раджи Кумару. Черкасский предоставил аргументы, почему права членства РФ подлежат пересмотру, а сама РФ должна быть исключена из FATF.

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