Украина требует исключить Россию из FATF: Госфинмониторинг примет участие в заседании

Глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский в очередной раз лично обратился к президенту Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Раджи Кумару. Черкасский предоставил аргументы, почему права членства РФ подлежат пересмотру, а сама РФ должна быть исключена из FATF.

Видео дня

Обращение поступило в преддверии пленарного заседания и заседаний рабочих групп FATF в Париже (Франция) 20-24 февраля. Как сообщили в Госфинмониторинге, украинское ведомство примет участие в пленарном заседании по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL.

На заседаниях FATF, среди прочего планирует рассмотреть глобальные инициативы в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения. В этом котексте серьезным нарушителем является именно Россия.

Страна-агрессор нарушила свои обязательства по линии FATF. Поэтому для Украины важно, чтобы был обсужден вопрос исключения РФ из FATF.

Кроме обращения Черкасского к Кумару, Госфинмониторинг подготовил видеообращение к FATF с описанием террористических рисков, представляемых РФ для международной финансовой системы. Еще раньше Госфинмониторинг подготовил:

предварительное видеообращение в FATF (к октябрьскому заседанию);

публичный призыв Пглавы редседателя Госфинмониторинга к членам, наблюдателям и ассоциированным членам FATF внести РФ в "черный список" и лишить ее членства в этой организации;

схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка;

бращение главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского на страницах Bloomberg и The Washington Post и др.

"Накануне заседаний FATF мы апеллируем к руководству и странам-членам FATF касательно консолидации усилий и принятию консенсусных решений, которые бы четко продемонстрировали, что российский террористический режим не способен изменить устоявшийся мировой порядок, и финансирование терроризма будет остановлено", – заявили в украинском ведомстве.

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября России запретили участвовать в будущих проектах FATF. Организация пошла на такой шаг из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!