Помощник Путина, чиновники и директора предприятий: Зеленский утвердил санкции против 200 человек, связанных с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, вел в действие решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) о применении санкции против 200 лиц, связанных с Россией. Под ограничения, в частности, попал советник Владимира Путина Юрий Ушаков и ряд топ-чиновников российских госпредприятий.

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Об этом говорится в Указе президента Украины №75/2023 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Он доступен на сайте Офиса президента.

Среди других, ограничения введены против гендиректора ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (принадлежит корпорации ТВЭЛ, входящей в состав "Росатома") Алексея Жиганина. Также санкции были введены против Дмитрия Багдатьева, генерального директора АО "Машиностроительный завод".

Кроме того, санкции были введены против Григория Нагинского, председателя совета директоров ОАО "ТИТАН-2", бывшего директора Федерального агентства специального строительства РФ. Также в список подсанкционных лиц попали Андрей Андрианов, генеральный директор ООО "Русатом Металлургические Технологии" (Госкорпорация "Росатом") и Юрий Ушаков (российский дипломат, помощник диктатора Владимира Путина).

Какие ограничения вводятся?

Блокировка активов. Полное прекращение торговых сделок. Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины. Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами. прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей. Запрещение осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц. Запрет захождения иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство или осуществление посадки на территории Украины. Запрещение совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции. Запрещение увеличения размера уставного капитала обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юрлицо, участником которого является нерезидент или государство, владеет 10 и более % уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность. Прекращение действия соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях. Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам других государств. Лишение государственных наград Украины, других форм награждения. Запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный конструктор завода "Союз" Мкртич Окроян фактически отвечает за поставки двигателей в ракеты Х-22. Именно такими ракетами россияне разрушили часть многоквартирного дома в Днепре, атакуя гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Мкртич до сих пор под санкции не попал, хотя они могли бы существенно повлиять на его благосостояние.

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