ЕС расширит санкции против Беларуси, в черный список попадут новые лица и организации, – Меркель
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси. Также решено включить в черный список новых лиц и организации.
Об этом, как передает агентство ТАСС, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее Европейский совет заявил о решительном осуждении принудительной посадки рейса авиакомпании Ryanair в Минске, Беларусь, 23 мая 2021 года, а также арест журналистов Романа Протасевича и Софии Сапеги белорусскими властями.
Европейский Совет:
призывает немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу и гарантировать их свободу передвижения;
призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;
предложил Совету как можно скорее включить в список дополнительных лиц и организации на основе соответствующих санкционных рамок;
призывает Совет принять дополнительные адресные экономические санкции и просит Высокого представителя и Комиссию незамедлительно внести предложения с этой целью;
призывает все авиакомпании, базирующиеся в ЕС, избегать полетов через Беларусь;
призывает Совет принять необходимые меры, чтобы запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над воздушным пространством ЕС и предотвратить въезд рейсов, выполняемых белорусскими авиакомпаниями, в аэропорты ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью и запрещает авиакомпаниям полеты над территорией страны.
Такое решение Кабинет министров принял из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
Кроме Украины ряд европейских авиакомпаний остановил авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM ( Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия) и Lufthansa (Германия).
Также Литва и Великобритания запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.