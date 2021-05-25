ЕС расширит санкции против Беларуси, в черный список попадут новые лица и организации, – Меркель

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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ЕС расширит санкции против Беларуси, в черный список попадут новые лица и организации, – Меркель

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси. Также решено включить в черный список новых лиц и организации.

Об этом, как передает агентство ТАСС, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее Европейский совет заявил о решительном осуждении принудительной посадки рейса авиакомпании Ryanair в Минске, Беларусь, 23 мая 2021 года, а также арест журналистов Романа Протасевича и Софии Сапеги белорусскими властями.

Европейский Совет:

  • призывает немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу и гарантировать их свободу передвижения;

  • призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

  • предложил Совету как можно скорее включить в список дополнительных лиц и организации на основе соответствующих санкционных рамок;

  • призывает Совет принять дополнительные адресные экономические санкции и просит Высокого представителя и Комиссию незамедлительно внести предложения с этой целью;

  • призывает все авиакомпании, базирующиеся в ЕС, избегать полетов через Беларусь;

  • призывает Совет принять необходимые меры, чтобы запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над воздушным пространством ЕС и предотвратить въезд рейсов, выполняемых белорусскими авиакомпаниями, в аэропорты ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью и запрещает авиакомпаниям полеты над территорией страны.

  • Такое решение Кабинет министров принял из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

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