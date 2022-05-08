ЕС может пойти на кратковременный запуск "Северного потока-2": эксперт назвал условие

Европа может согласиться на кратковременный запуск скандального российского газопровода "Северный поток-2". Но это возможно лишь в случае остановки транзита газа через Украину.

Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ "Сегодня". Специалист допускает, что даже если с транзитом все будет в порядке, то трубопровод станет элементом торга уже с новой властью в России, если, конечно, там она сменится на демократическую политическую силу.

Также эксперт прокомментировал заявление "Газпрома" о том, что в РФ придумали новое назначение "Северному потоку-2". Напомним, сухопутную часть "трубы" хотят использовать для развития газоснабжения регионов северо-запада страны-террориста.

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"Огромная сухопутная часть была подведена к точке входа со стороны России в Балтийское море. Такой мощный сухопутный газопровод попросту не нужен", – сказал Кущ.

Он указал, что для обеспечения такой территории страны с мощностей "Северного потока-2", который является газопроводом высокого давления, необходимо достроить трубопроводы среднего и низкого давления.

То есть, по сути, страна-агрессор хочет выделить сухопутную часть "путинской трубы" и она станет частью их газотранспортной системы.

Кущ прогнозирует, что в ближайшее время таких идей в РФ будет немало, так как потребление российского газа будет падать и сократится на 30-40% в ближайший год. По мнению аналитика это абсолютно нерациональная идея и просто попытка "утилизировать" избыточные мощности.

Что такое "Северный поток-2"?

Это скандальный газопровод из России в Германию. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представлял собой расширение "Северного потока". Стоимость проекта – примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром". Проект уже заморожен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что Украина может прекратить транзит российского газа через свою ГТС, но при одном условии. Единственное, что для этого нужно – отказ государств из Европы от закупок газа из страны-террориста.