Украина готова перекрыть транзит российского газа: Герус озвучил единственное условие

Украина может прекратить транзит российского газа через свою ГТС (газотранспортную систему), но при одном условии. Единственное, что для этого нужно – отказ государств из Европы от закупок газа из страны-террориста.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус OBOZREVATEL. Сейчас транзит российского топлива через территорию Украины продолжается.

"Мы бы его для России с радостью перекрыли. Здесь вопрос в том, что этот газ закупили и на этот газ надеются некоторые европейские страны, у которых могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому мы не хотим создавать проблем именно европейским странам. Если бы они отказались от закупок газа, то мы, конечно, отказались бы от транзита", – сказал Герус.

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Он добавил, что контракт продолжает действовать. При этом Украине надо готовиться, что по окончании соглашения нужно перестроить отечественную ГТС таким образом, чтобы она больше использовалась для собственных нужд.

Речь идет об использовании "трубы" либо для поставки газа из Европы в Украину, либо для поставок биогаза, на который есть спрос в европейских странах, из нашего государства в евроблок.

"Украина готова производить и продавать его в Европу. И для этого может использоваться наша газотранспортная система", – сказал глава комитета ВР по вопросам энергетики.

Ситуация с газом в Украине

Герус отметил, что в нашем государстве на данный момент объемы газа увеличиваются, а потребление упало. Посему фиксируется прирост объемов.

"У нас и хранилищах и в "трубе" газ на сегодняшний день. И объемы этого газа увеличиваются, потому что потребление газа упало. Во первых, потому что идут военные действия. Русские оккупационные войска наносили удары по предприятиям, поэтому многие предприятия остановились, они не потребляют газ. Во вторых, потому что закончился отопительный сезон, наступил май. Поэтому на сегодняшний день у нас газа добывается даже больше, чем потребляется, поэтому у нас есть прирост газа в наших подземных газохранилищах", – сказал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС на данный момент не разрабатывает никаких планов отказа от российского газа. Этот вопрос просто не обсуждается. По словам главы Евросовета, нефть можно заменить, а с газом "все по-другому".