ЕС может недополучить треть поставок газа через Украину из-за рашистов: заявление Витренко

Треть объема газа, который поставляется из России в Европейский Союз через Украину, может быть потеряна. Это произойдет, если рашисты продолжат нарушать работу станций на временно оккупированных территориях.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные силы не перестанут нарушать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", – написал в своем Twitter гендиректор "Нафтогаза" Юрий Витренко 23 апреля.

Ранее он сообщил, что Украина продолжит предоставлять услуги по транзиту российского газа до тех пор, пока будет техническая возможность. При этом Витренко просит Европу рассчитываться перед Россией на специальный счет, пока Россия не прекратит войну.

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Об этом Витренко заявил в комментарии Bloomberg. "Транзитный российский природный газ идет в Европу через Украину, как обычно, несмотря на войну, и Москва продолжает платить "твердой валютой" за услуги по транзиту", – говорится в публикации.

Витренко повторил свой призыв к Европе и ее союзникам переводить платежи за газ из РФ на счет условного депонирования до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет войска. Россия обеспечивает около 40% потребности Европейского Союза в газе, и около одной трети этого газа транспортируется через Украину, что делает ее основой энергетической безопасности континента.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия не готова к отказу от российского газа. Такое решение в стране объясняют опасениями "драматического экономического кризиса", а также тем, что ФРГ нужны деньги на восстановление Украины после войны.