Украина продолжит предоставлять услуги по транзиту российского газа до тех пор, пока будет техническая возможность. При этом глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко просит Европу рассчитываться перед Россией на специальный счет, пока Россия не прекратит войну.

Об этом Витренко заявил в комментарии Bloomberg. "Транзитный российский природный газ идет в Европу через Украину, как обычно, несмотря на войну, и Москва продолжает платить "твердой валютой" за услуги по транзиту", – говорится в публикации.

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Витренко повторил свой призыв к Европе и ее союзникам переводить платежи за газ из РФ на счет условного депонирования до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет войска. Россия обеспечивает около 40% потребности Европейского Союза в газе, и около одной трети этого газа транспортируется через Украину, что делает ее основой энергетической безопасности континента.

Отметим, ЕС и страны, которые поддержали антироссийские санкции, в товарообороте РФ составляли 51,2%. При этом в эти страны поставляли 66,7% ($178,1 млрд) всего российского топливно-энергетического экспорта. В ЕС – 55,2% ($139,4 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Евросоюз ввел новые санкции против России. Они коснулись около 90 российских компаний, в том числе нефтегазовых, но покупать нефть и газ разрешается. Ограничения для других компаний в перечне касается запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного назначения.

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