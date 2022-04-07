ЕС должен отобрать у россиян и беларусов "золотые паспорта" – комитет ВР

Украина призывает страны Евросоюза отобрать т.н. "золотые паспорта" для граждан России и Беларуси, находящихся под санкциями Запада. А кроме того, остановить выдачу им т.н. "золотых виз".

С призывом выступил комитет по антикоррупционной политике ВР. Там отметили: несмотря на введенные против них санкции из-за причастности к войне РФ против Украины, ряд граждан России и Беларуси, "могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ к ЕС", в т.ч., для свободных поездок в Шенгенской зоне.

В связи с этим, Комитет обратился к ЕС с просьбой:

не допустить возможности уклонения россиян и белорусов от принятия ограничительных мер;

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безотлагательно, "со всей строгостью и принципиальностью" рассмотреть вопрос изъятия гражданства, предоставленного по схеме "золотого паспорта" гражданам России и Беларуси, находящимся в списке санкций ЕС в связи с войной в Украине;

остановить выдачу вида на жительство по схемам "золотая виза" всем гражданам России и Беларуси.

Ранее же Еврокомиссия призвала страны ЕС:

немедленно отменить существующие программы получения гражданства для инвесторов из России или Беларуси, которые находятся под санкциями ЕС;

проверить и аннулировать "золотые паспорта" или вид на жительство подсанкционных лиц этих стран.

"Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" является незаконной… Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов", – заявил комиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс.

Схема гражданства за инвестиции позволяет состоятельным иностранцам получить вид на жительство в той или иной стране при условии, что они инвестируют определенную сумму денег и отвечают необходимым условиям.

Программа также позволяет владельцам "золотых виз" и членам их семей свободно передвигаться по Шенгенской зоне без необходимости сначала обращаться за визой. Впрочем, такая опция существует далеко не во всех государствах Европы.

В период с 2011 по 2019 год индустрия "золотых паспортов" привлекла более 20 миллиардов евро для стран-членов ЕС, включая Мальту, Грецию, Болгарию, Португалию и Кипр, и в схемах приняли участие не менее 130 тыс. человек. Значительную часть тех, кто пользовался "золотыми визами" в некоторых странах Европы, составляли россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от выдачи "золотых виз" россиянам отказалась Великобритания. Аналогичное решение приняли власти Испании.