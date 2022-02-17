В Британии прекратили выдачу 'золотых виз', которыми пользовались российские бизнесмены

В Британии приняли решение остановить программу выдачи "золотых виз". Благодаря ей богатые иностранцы имели возможность получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программой часто пользовались российские бизнесмены.

О решении сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател на своей странице в Twitter в четверг, 17 февраля. Программа инвесторской визы первого уровня должна быть полностью остановлена в течение нескольких недель.

Кроме того, как сказала чиновница, правительство также инициировало пересмотр статуса всех лиц, воспользовавшихся программой.

"Это только начало нашей новой борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием", – говорится в сообщении Пател. Министр также отметила, что правительство должно принять План борьбы с мошенничеством и закон об экономических преступлениях. Документы будут введены "для защиты налогоплательщиков", добавила она.

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Указанная программа была создана в Британии в 2008 году и стала популярной среди жителей России – ею воспользовалось почти 2600 россиян. Она дает возможность получить вид на жительство и гражданство в обмен на инвестиции от 2 млн фунтов стерлингов (около 2,7 млн долларов).

Накануне издание Financial Times отметило, что источники среди чиновников МИД страны считают закрытие программы инвесторской визы первого уровня необходимым шагом для борьбы с отмыванием средств со стороны граждан России и Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ пишут, что для членов НАТО самой мощной мерой против России в случае ее вторжения в Украину были бы санкции США, которые могут лишить российских госбанков доллара. Это подтвердили российские руководители, банкиры и бывшие чиновники США, специализирующиеся на санкциях.