Помогите нам эффективнее противостоять российской агрессии

24 февраля с первых часов после коварного вторжения путинских войск на территорию независимой суверенной Украины мы круглые сутки стоим на передовой информационной войны и отбиваем атаки российской пропагандистской машины.

Наши журналисты и редакторы новостной ленты работают 24/7, чтобы доносить до вас свежую информацию о ходе боевых действий – оперативно, честно и объективно.

Мы продолжим это делать, несмотря ни на что. Ибо верим в нашу армию, в наше государство и в наш народ.

Из-за вторжения России OBOZREVATEL потерял единственный источник финансирования – доходы от рекламы. И коллектив работает исключительно на энтузиазме и вере в то, что правда – самое сильное оружие. Однако нам, как и всем украинцам, нужны средства для существования.

Как вы можете поддержать OBOZREVATEL:

– перейдите по ссылке и выберите сумму добровольного взноса,

– деньги можно перечислить любым удобным вам способом оплаты – Google Pay, Apple Pay, картой, Приват24, с помощью QR-кода.

Мы делаем все, чтобы опровергать многочисленные фейки, которые запускает Россия, чтобы подорвать веру украинцев в свое войско и в неотвратимую победу Украины над агрессором. И нам это хорошо удается.

Если вы считаете, что наша работа важна и нужна, вы можете помочь нам держать информационный фронт и дальше. И поддержать редакцию финансово.

Вместе – победим. И победа уже совсем близко!