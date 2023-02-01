Экс-министру энергетики Насалику сообщили о подозрении из-за связей с Фирташом – СМИ

Журналист Евгений Плинский сообщил, что, следователи Госбюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Игорю Насалику. По информации его источников, экс-министр подписал в пользу олигарха Дмитрия Фирташа убыточные для государства соглашения.

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Об этом он написал у себя в Telegram. При этом журналист отметил: речь идет об общей сумме в 1,5 млрд грн.

"Источники сообщают, что следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему министру Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. Его подозревают в подписании убыточных для государства соглашений в пользу Фирташа на сумму 1,5 млрд грн", – рассказал журналист.

Его слова подтвердили в УП. Там отметили: о подорзрении Насалику сообщили правоохранители.

"ГБР сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. По данным источника в правоохранительных органах, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Ожидаются громкие посадки и увольнения

В целом же в ближайшее время в Украине ожидаются громкие посадки и увольнения. Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, уже 1 февраля будут:

обыски в Налоговой;

вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

обыски у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте";

"целая серия негласных следственных действий";

обыски у экс-главы МВД Авакова;

обыски у нардепа от ОПЗЖ Столара;

увольнение всего руководящего состава Таможни.

у"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – объяснил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, у руководства киевской налоговой службы уже прошли обыски. Их проводили представители Государственного бюро расследований (ГБР), которые, в частности, уличили в нарушениях и.о. председателя налоговой службы Киева Оксану Датий. Во время обысков у нее обнаружили запасы наличной валюты, дорогие часы и шикарные автомобили.

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