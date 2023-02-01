К руководству Киевской налоговой пришли с обысками – СМИ

Утром 1 февраля у руководства киевской налоговой службы проходят обыски. Их проводят представители Государственного бюро расследований (ГБР). Налоговиков подозревают в причастности к фактам незаконного возмещения НДС.

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Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Информацию подтверждают издания УП и "Украинские новости". Официально ГБР об этих следственных действиях пока не сообщало.

По данным источников, речь идет об обысках у и.о. председателя налоговой службы Киева Оксаны Датий, а также у одного из заместителей начальника ГУ Государственной налоговой службы в г. Киеве

Отмечается, что расследование проводится по фактам незаконного возмещения НДС из государственного бюджета. В схеме использовались злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов. Из-за этого в теневой оборот попало более 30 млрд грн бюджетных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники правоохранительных органов Украины разоблачили преступную схему одесских таможенников, по которой им удалось заработать огромные суммы денег незаконным путем. Полученные взятки преступники прятали в обогревателях, макулатуре и туалете.

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