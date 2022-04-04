Усиление санкций против России из-за войны в Украине является "единственным способом", заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Он отметил, что из-за различных ограничений экономика страны-террориста не восстанавливается.

Как сказал Хагиуда, такой эффект получен из-за замораживания активов и запретов на экспорт. Об этом сообщает Bloomberg 3 апреля.

Министр также указал, что рассмотрит дополнительные меры в сотрудничестве с международным сообществом. По его словам, ослабление санкций будет возможно только тогда, "когда мир в будет очевиден".

Напомним, власти США, ЕС и Великобритании сообщили о том, что вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован из-за фото зверств российских оккупантов в освобожденной Буче.

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"Потрясен кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденном районе Киевщины. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС. Слава Украине!", – написал Мишель в Twitter.

Отреагировали на резню в Буче и другие западные страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал снимки "ударом под дых". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Россия должна заплатить за "военные преступления", а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство усилит санкции, пишет Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грузия не будет вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Причина – это не входит в интересы Грузии и ее народа.

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