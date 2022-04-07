Дорога к дефолту: Беларусь собралась выплачивать внешние долги белорусскими рублями

Беларусь собирается выплатить валютные долги перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях, что является свидетельством грядущего дефолта. В правительстве страны эту меру назвали вынужденной – из-за невозможности погасить долги долларами и евро в связи с санкциями Запада. Впрочем, как свидетельствует аналогичный опыт России, подобные платежи западными кредиторами не принимаются.

О выплате долгов беларусскими рублями сообщило правительство Беларуси. "Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями [ряда финансовых] организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам", – говорится в сообщении.

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Также отмечается: засылать свою нацвалюту беларусские власти собираются в ряд международных финансовых организаций. В частности:

Международный банк реконструкции и развития;

Европейский банк реконструкции и развития;

Северный инвестиционный банк.

Россия тоже расплачивается по долгам нацвалютой

Ранее же погасить валютные долги своей нацвалютой решила Россия. Из-за того, что Минфин США запретил ей выплачивать свои внешние долги, используя арестованные валютные резервы, россияне попытались заплатить 560 млн долларов рублями. Однако этот платеж засчитан не будет.

И если РФ не заплатит, ей грозит исторический дефолт. "Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом", – сказал представитель Минфина США.

Дефолт же изолирует Россию от международных рынков капитала на долгие годы. В частности он:

отрежет от международных рынков;

крайне осложнит поиск инвесторов;

вызовет подорожание кредитов даже от Китая;

повлияет как на способность самого государства заимствовать средства, так и на возможности корпораций и банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.