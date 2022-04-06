Россия оказалась у порога дефолта: вот что случится после него

Россия из-за запрета погашать валютные долги арестованными средствами оказалась на грани дефолта. Если президент РФ Владимир Путин не примет решение закончить войну против Украины, избежать дефолта будет практически невозможно.

Об этом в колонке для НВ пишет британский экономист Тимоти Эш. "Если Путин не уйдет из Украины, трудно представить, что Россия избежит дефолта, если только не привезет самолетами на Запад наличные доллары или золото", – написал эксперт.

Дефолт изолирует Россию от международных рынков капитала на долгие годы (десятилетия), усложнит и увеличит затраты на финансирование даже там, где Россия стремится получить финансирование от таких дружественных стран, как Китай.

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К чему приведет дефолт:

отрежет от международных рынков;

будет крайне сложно найти инвесторов;

кредиты подорожают даже от Китая;

это повлияет как на способность самого государства заимствовать средства, так и на возможности корпораций и банков.

России, которая имеет в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 млрд долл., до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные западные санкции. Но эта задача усложняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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