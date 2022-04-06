Дефолт России начался: РФ не смогла погасить кредит в долларах и отправила рубли

Минфин США запретил России выплачивать свои внешние долги, используя арестованные валютные резервы. В результате россияне попытались заплатить 560 млн долларов рублями, однако этот платеж засчитан не будет.

Как сообщает Минфин РФ, "иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году".

По словам представителя Минфина США, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая основной платеж в размере 552,4 млн долл. по облигации с наступающим сроком погашения, правительство США решило перекрыть доступ Москвы к замороженным средствам.

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И если РФ не заплатит, ей грозит исторический дефолт. "Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом", – сказал представитель Минфина США.

России, которая имеет в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 млрд долл., до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные западные санкции. Но эта задача усложняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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