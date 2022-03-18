Доллары в России превратился в дефицит: курс взлетел, а до дефолта остался один шаг

В России курс доллара в банках за время войны против Украины взлетел более чем в три раза – с 80 до 250 рублей. При этом реальная стоимость валюты на черном рынке уже пробила отметку в 300 рублей за доллар. Уже через несколько месяцев РФ и вовсе грозит дефолт, в таком случае ситуация с российской валютой может значительно усугубиться.

Сколько стоит доллар

Согласно данным банковских обменников, доллар стоит около 250 рублей за доллар. Это исторически самый высокий курс в РФ. И доллар продолжает расти. Центробанку РФ пришлось запретить продажу наличной валюты для того, чтобы россияне не раскупили последние запасы валюты.

Кроме того, США уже приняли решение запретить ввозить наличную валюту в России. Таким образом, дефицит валюты затянется на длительный период. Хранить свои сбережения россиянам придется в рублях. А в результате значительно девальвации и инфляции покупательная способность рубля также стремительно падает.

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Дефолт ожидается в мае

Как объяснил изданию The Bell главный стратег АТОН Александр Кудрин, до 25 мая Россия имеет право погашать долги из своих резервов, на которые наложили арест (а это более 300 млрд евро).

"Сейчас, скорее всего, он проводит комплаенс-проверку, может ли он принять этот платеж. Из общей логики следует, что деньги на выплату купонного дохода по суверенным облигациям взяты с замороженных счетов Минфина и/или ЦБ, доступ к которым был ограничен. На наш взгляд, лицензия OFAC, которая была выпущена 2 марта, разрешает до 25 мая регулярные платежи по обслуживанию долга, выплате процентов и погашению платежей", – пояснил эксперт.

"Исходя из общей логики, платеж России возможен, так же как и возможно инвесторам принять эти деньги. Но на каждом уровне есть своя служба комплаенса, что может привести к тому, что технически деньги на счета инвесторов поступят с задержкой. Речь может идти даже о паре недель", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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