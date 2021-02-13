Доллар в Украине подорожает: НБУ показал стоимость после выходных

В Украине курс доллара с 12 по 15 февраля увеличится на несколько копеек до 27,84 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает справочные данные, которые могут не соответствовать реальному курсу, но на который ориентируются участники рынка.

Рост доллара в пределах до 28 грн/$ скорректирует стоимость валюты, однако она все еще будет дешевле, чем в январе. Это связано с тем, что накануне посевной аграрии активно продают доллары, чтобы купить гривню и потратить ее.

Такая тенденция повторяется из года в год. В целом же гривня, по оценкам большинства агентств, будет находиться в стабильном диапазоне. Ожидать резких колебаний в любую из сторон не стоит.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.