Доллар в Украине подорожает: НБУ показал, сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара подорожает с 28,15 до 28,20 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных, опубликованных на официальном сайте НБУ. Стоит отметить, что населения по такому курсу покупать валюту не может. Стоимость доллара может несущественно отличаться, и она меняется в течение дня.

Как уже писал OBOZREVATEL, в течение недели может произойти поворотный момент: все будет зависеть от того, насколько активно иностранцы будут вкладывать деньги в облигации внутреннего госзайма.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что курс доллара опустится ниже психологической отметки и будет находиться на уровне 27,9 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 27,9 грн. Наличный доллар – по 27,8/28,0 грн", – говорится в прогнозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.