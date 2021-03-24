Доллар в Украине подорожает: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара с 22 до 23 марта увеличится с 27,68 до 27,72 грн/$.

Об этом говорится в статистических данных НБУ. Регулятор показывает усредненное значение стоимости доллара. Для этого оценивают усредненную стоимость валюты по итогам всех сделок. Реальный курс доллара формируется по итогам баланса спроса и предложения на рынке.

Один из самых негативных для отечественной валюты прогнозов озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "На следующей неделе ожидаю, что доллар США к гривне вырастет до уровня 27,85. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки в 33,25", – уверен эксперт.

Тот факт, что иностранцы покупают украинские ценные бумаги (ОВГЗ), можно рассматривать как знак доверия к экономике Украины, чему не стал помехой даже кризис в сотрудничестве с МВФ. "ОВГЗ отличаются привлекательным соотношением риска и доходности среди облигаций других стран с аналогичным кредитным рейтингом", – говорит Гойлов.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер озвучивает более позитивный прогноз. По его оценкам, доллар опустится до минимального значения диапазона в размере 27,6 грн/$. "В качестве дополнительного позитива стоит указать тот факт, что Fitch повысил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 5,3% до 6,1%. Эти новости позволяют ослабить давление на валюты и активы развивающихся стран", – добавляет Родлер.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, озвучивает диапазон в пределах 27,65-27,75 грн/$. "В условиях возможного локдауна рынок будет терять активность, и только крупные покупатели или продавцы валюты будут направлять курс. В частности, рынок ожидает оплату налогов НАК Нафтогаз, и продажу валюты под нее, что может сильно поддержать гривню", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.